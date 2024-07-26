استطلاع نيويورك تايمز: ترامب وهاريس فى سباق متقارب وتفصل بينهما نقطة واحدة

كتبت ريم عبد الحميد

كشف استطلاع للرأى أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سينا بعد تنحى الرئيس جو بايدن عن سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، أن المرشحة الديمقراطية المحتملة كامالا هاريس محاصرة فى سباق متقارب مع المرشح الجمهورى دونالد ترامب، ويفصل بينهما نقطة واحدة فقط بين الناخبين المحتملين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى، تبدأ معركتها من أجل الرئاسة التى تستمر 103 يوما متعادلة تقريبا مع ترامب، حيث أعاد ترشيحها توحيد الحزب الديمقراطى بعد انقسام شديد حول الرئيس بايدن.

وبعد أيام من انسحاب بايدن فى ظل ضغوط من قادة الحزب، أظهر الاستطلاع أن الديمقراطيين يحتشدون خلف هاريس حيث قال 14% فقط إنهم يفضلون خيارا أخر. وقال 70% من الناخبين الديمقراطيين أنهم يريدون أن يعزز الحزب موقفه خلفها بدلا من الانخراط فى عملية أكثر تنافسية وطويلة الأمد.

ورأت الصحيفة أن قدرة هاريس على إعادة تجميع أنصار الديمقراطيين سريعا ساعدها على ما يبدو فى تقليص ميزة ترامب الكبيرة على ترامب قبل أسابيع قليلة. وحصلت هاريس على دعم 93% من الديمقراطيين، وهو نفس نسبة الدعم التى حصل عليها ترامب من الجمهوريين.

وبشكل عام يتقدم ترامب على هاريس بنسبة 48% مقابل 47% بين الناخبين المحتملين فى أى مواجهة بينهما. ويعد هذا تحسنا للديمقراطيين مقارنة باستطلاع الصحيفة أوائل يوليو، الذى أظهر تراجع بايدن ست نقاط خلف ترامب فى أعقاب أدائه السئ فى المناظرة الرئاسية مع الرئيس السابق.

كما يتقدم ترامب على هاريس بفارق نقطتين، بنسبة 48% إلى 46% بين الناخبين المسجلين. وكان ترامب يتقدم بين الناخبين المسجلين بفارق تسع نقاط فى الاستطلاع الذى أجرى بعد المناظرة.



