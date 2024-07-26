حملة ترامب ترفض تحديد موعد للمناظرة مع هاريس قبل حصولها على الترشيح من الحزب الديمقراطى

وكالات الأنباء

رفضت حملة الرئيس السابق والمرشح الجمهورى الحالى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، تحديد أى جدول زمنى لمناظرة منافسته الديمقراطية المفترضة، كامالا هاريس، قبل حصولها رسميا على ترشيح الحزب الديمقراطى.

وذكر ستيفن تشيونج، المتحدث باسم حملة ترامب - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أنه لا يمكن الانتهاء من تفاصيل مناظرة الانتخابات العامة حتى يقرر الديمقراطيون رسميًا مرشّحهم وسيكون من غير المناسب جدولة الأمور مع هاريس، لأن الديمقراطيين يمكن أن يغيّروا آراءهم.

يأتي ذلك بعد إعلان نائب الرئيس الأمريكي هاريس، أمس، استعدادها لمواجهة ترامب في مناظرة.

يشار إلى أن لجنة قواعد الحزب الديمقراطي وافقت ، الأربعاء الماضي، على خطة لترشيح هاريس رسميًا كمرشحة للرئاسة بحلول أغسطس المقبل ، قبل مؤتمر الحزب من 19 إلى 22 أغسطس في شيكاغو.. كما ستختار هاريس مرشحا لمنصب نائب الرئيس بحلول السابع من أغسطس.