أوباما وزوجته يدعمان كامالا هاريس: ستكون رئيسة رائعة لأمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، عن دعم كامالا هاريس كمرشحة عن الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال أوباما، عبر حسابه على منصة X: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتصلت أنا وميشيل بصديقتنا كامالا هاريس، لقد أخبرناها أننا نعتقد أنها ستكون رئيسة رائعة للولايات المتحدة، وأنها تحظى بدعمنا الكامل في هذه اللحظة الحرجة بالنسبة لبلدنا"، مضيفا: "سنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من فوزها في نوفمبر".

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA