اليوم السابع
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أوباما وزوجته يدعمان كامالا هاريس: ستكون رئيسة رائعة لأمريكا

الجمعة، 26 يوليو 2024 12:33 م
أوباما وزوجته يدعمان كامالا هاريس: ستكون رئيسة رائعة لأمريكا باراك أوباما
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، عن دعم كامالا هاريس كمرشحة عن الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية.


وقال أوباما، عبر حسابه على منصة X: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتصلت أنا وميشيل بصديقتنا كامالا هاريس، لقد أخبرناها أننا نعتقد أنها ستكون رئيسة رائعة للولايات المتحدة، وأنها تحظى بدعمنا الكامل في هذه اللحظة الحرجة بالنسبة لبلدنا"، مضيفا: "سنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من فوزها في نوفمبر".

 

وسبق كشف استطلاع للرأى أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سينا بعد تنحى الرئيس جو بايدن عن سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، أن المرشحة الديمقراطية المحتملة كامالا هاريس محاصرة فى سباق متقارب مع المرشح الجمهورى دونالد ترامب، ويفصل بينهما نقطة واحدة فقط بين الناخبين المحتملين.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى، تبدأ معركتها من أجل الرئاسة التى تستمر 103 يوما متعادلة تقريبا مع ترامب، حيث أعاد ترشيحها توحيد الحزب الديمقراطى بعد انقسام شديد حول الرئيس بايدن.

وبعد أيام من انسحاب بايدن فى ظل ضغوط من قادة الحزب، أظهر الاستطلاع أن الديمقراطيين يحتشدون خلف هاريس حيث قال 14% فقط إنهم يفضلون خيارا أخر. وقال 70% من الناخبين الديمقراطيين أنهم يريدون أن يعزز الحزب موقفه خلفها بدلا من الانخراط فى عملية أكثر تنافسية وطويلة الأمد.

 







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