كامالا هاريس تستخدم أغنية بيونسيه "Freedom" فى إصدارات حملتها الانتخابية

كتب محمد رضا

في أول فيديو للحملة الرئاسية لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024، يظهر تردد إيقاع مألوف الذي يتناول قضايا العنف المسلح والرعاية الصحية والإجهاض، يصاحبه مقطع من أغنية "Freedom" للنجمة العالمية بيونسيه، وهي مقطوعة من ألبومها الشهير "Lemonade" لعام 2016.

وتقول هاريس في المقطع: "لقد اخترنا الحرية"، ثم تبدأ جوقة بيونسيه القوية: "الحرية! الحرية! لا أستطيع التحرك / الحرية، أطلقوا سراحي! نعم"، لتصبح بذلك "Freedom" الأغنية الرسمية لحملة هاريس الانتخابية، حيث استخدمت أغنية "الحرية" خلال ظهورها العلني الرسمي الأول كمرشحة رئاسية في مقر حملتها في ديلاوير، يوم الاثنين، ثم مرة أخرى يوم الثلاثاء، في بداية ونهاية تجمعها الانتخابي في ميلووكي.

ووفقًا لما نشره موقع وكالة "أسوشيتدبرس"، فإن ألبوم "Lemonade" تم الاحتفال به كمجموعة أعمال كاملة، وباعتباره عملاً كلاسيكيًا، ومجموعة من الأغاني والمرئيات التي تغير قواعد اللعبة والتي تعمل كفحص للمحنة الشخصية والظلم المجتمعي، حيث توجد أغاني الانتقام حول الخيانة الزوجية بجوار عروض الدعم لحركة Black Lives Matter.



كامالا هاريس وبيونسيه

بدورها، تقول أوميسيكي تينسلي، الأكاديمية ومؤلفة كتاب "Beyoncé in Formation: Remixing Black Feminism"، إن بيونسيه أدت أغنية "الحرية" على وجه الخصوص بطرق أوضحت أنها أغنية سياسية، وأضافت: "لقد قدمتها في كوتشيلا؛ ثم انتقلت إلى أغنية "Lift Every Voice"، النشيد الوطني للسود، كما استخدم الناشطون هذه الأغنية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وفي عام 2020، استخدمها الناشطون مرة أخرى، وفي أعقاب مقتل جورج فلويد.. إنها أغنية أمل.. إنها أغنية رفع المعنويات".

فيما أكد مسؤول في الحملة الانتخابية لـ كامالا هاريس، لوكالة "أسوشيتد برس" - الذي لم يكشف عن هويته لعدم تفويضه بمناقشة عمليات الحملة الخاصة - أن بيونسيه منحت هاريس الإذن لاستخدام الأغنية يوم الثلاثاء، ويشير التقرير إلى أن فريق "بايدن – هاريس" الإبداعي، كتب نص فيديو هاريس يوم الثلاثاء، استنادًا إلى خطابها في مقر الحملة، يوم الاثنين، وسجلت هاريس التعليق الصوتي أثناء وجودها على الطريق في إنديانابوليس بعد ظهر الأربعاء.

ما هو موضوع أغنية "Freedom" لبيونسيه؟

وفى السياق ذاته، تقول كينيترا دي بروكس، الأكاديمية ومؤلفة كتاب "The Lemonade Reader"، إن الكثير من ألبوم بيونسيه، يركز على خيانة الشريك، لكنه في الحقيقة يدور حول تعلمها حب نفسها والوصول إلى ذاتها ثم القدرة على التعامل مع العواقب الأخرى للوصول إلى ذاتها.

وتضيف: "إن أغنية "الحرية" مهمة للغاية لأنها تظهر أن الحرية ليست مجانية، وأن الحرية في أن تكون على طبيعتك، والحرية السياسية هي فكرة مفادها أنه يجب عليك القتال من أجل الحرية، وأنها قابلة للانتصار"، وذلك في إشارة إلى بعض كلمات الأغنية: "سأحطم السلاسل بنفسي / لن أدع حريتي تتعفن في الجحيم / سأستمر في الركض / لأن الفائز لا يستسلم لنفسه".

وتتفق تينسلي مع هذا الرأي، قائلة: "هؤلاء هم الفائزون الذين تستحضرهم كامالا.. كيف تستخدم كامالا الموسيقى والأصوات الموسيقية البارزة لإلهام الناس لأخذ المرأة السوداء على محمل الجد؟.. أعتقد أن بيونسيه، وكيندريك لامار، هما الصوتان اللذان يجعلان هذه الرسالة واضحة"، فيما تضيف بروكس: "إن هاريس تستفيد من طاقة الشباب وتدمجها في حملتها الانتخابية.. تذكروا الفئة السكانية التي تريدها: إنها تريد الشباب".

وتقول تينسلي: "لقد كان الديمقراطيون في مختلف المجالات يقولون إن الحرية على المحك، وهذا يجعل هذا القول حرفيا بمثابة "لازمة".. فهي تربط حملتها بدعوة حرفية إلى الحرية وتذكير بأن هذا هو ما هو على المحك".

ووجدت شركة Luminate، وهي شركة بيانات وتحليلات، أن عمليات بث أغنية "Freedom" عند الطلب، زادت بنسبة 1300% في الولايات المتحدة من الأحد إلى الثلاثاء، بعد استخدام هاريس للأغنية في فعاليات حملتها.