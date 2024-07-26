وزير الأوقاف يهنئ متسابق الوزارة بفوزه بالمركز الثاني في مسابقة بريكس

كتب لؤى على

وزير الأوقاف: درع وزارة الأوقاف للمتسابق محمد عبد الكريم تكريمًا له عقب عودته من روسيا

وزير الأوقاف عقب تكريم المتسابق محمد عبد الكريم يعلن دعمه الكامل لكل أصحاب المواهب في شتى الميادين

بعد فوز المتسابق محمد عبد الكريم: الموهوبون من أبناء مصر في مختلف ميادين العلم والمعرفة هم قاطرة التقدم نحو مستقبل لائق ومشرق

هنأ الدكتور أسامة الأزهري المتسابق الشيخ محمد عبد الكريم كامل إمام وخطيب بـ وزارة الأوقاف المصرية مرشح وزارة الأوقاف في مسابقة بريكس للقرآن الكريم التي عقدت بروسيا، وذلك خلال الحفل الختامي للمسابقة.

حصد المتسابق محمد عبد الكريم كامل المركز الثاني في المسابقة، وقدم وزير الأوقاف التهنئة للمتسابق ووعده بتكريمه عقب عودته للقاهرة بدرع وزارة الأوقاف المصرية تقديرًا لفوزه المستحق.

وأعرب وزير الأوقاف عن كامل دعمه للشيخ محمد عبد الكريم، ليكمل طريقه في النجاح، في مسابقات أخرى قادمة حول العالم، يضيف فيها مزيدا إلى سجل نجاحاته، ويحصد بإذن الله المركز الأول في مسابقات قادمة.

كما أعرب وزير الأوقاف عن دعمه الكامل لكل أصحاب المواهب في شتى الميادين من أبناء وزارة الأوقاف، متطلعا إلى أن يرى منهم المئات والألوف من المواهب العبقرية التي تنير في سماء الوطن، وتقدم كل أداء رفيع ومشرف داخل مصر وحول العالم، مؤكدا أن الموهوبين من أبناء مصر في مختلف ميادين العلم والمعرفة هم قاطرة التقدم نحو مستقبل لائق ومشرق.