أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية كبرى بمساجد قرية كفر عطا الله ببنها.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

نظمت مديرية الأوقاف بالقليوبية، بقيادة فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، القافلة الدعوية الكبرى بمسجد الجديد بقرية كفر عطا الله مركز بنها أوقاف بنها ثان، حيث تناولت فعاليات القافلة المقرأة القرآنية للأئمة أصحاب الأصوات الحسنة وقراءة سورة الكهف، ثم مجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

وأوضحت مديرية الأوقاف بالقليوبية، في بيان لها، أنه أتبع ذلك حلقة إيمانية للدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ البلاد والعباد ويرفع الكرب عن المكروبين، وتناولت الفعالية أيضاً درس للواعظات المتطوعات بأوقاف القليوبية، وهن تهانى عنانى، نسمة خالد، آية خفاجى، سعاد محمد كامل، للاستماع لدروس العلم والإجابة عن التساؤلات والفتاوى الدينية.

ووزع وكيل الوزارة، قيادات المديرية لأداء خطبة الجمعة بمساجد قريتى كفر عطا الله كفر الحمام لتنشيط الدعوة بالمنطقة، حيث أدى خطبة الجمعة بمسجد الجديد بقرية كفر عطا الله، بعنوان "صلة الرحم من حيث كونها باباً"، من أبواب سعة الرزق، إنطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم (من سره أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه).

أشار وكيل الوزارة، إلى أن الرحم لها منظور أشمل وأوسع من رحم النسب وهى رحم الإنسانية إنطلاقا، من قوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا)، وكانت الفعالية الكبرى بالمنطقة، وهى لقاء الجمعة للأطفال بحضور الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحضور واعظات المديرية، حيث حضر 500 طفل هذه الفعالية، وذلك بهدف غرس القيم الدينية، والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، والحفاظ عليهم من التيارات المنحرفة والمتطرفة، وذلك بالإضافة إلى انعقاد مقرأة الجمهور بحضور جميع رواد المسجد، ودوما أوقاف القليوبية على عهدها (خدمة بيوت الله شرف).



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