اليوم السابع
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الجمعة، 26 يوليو 2024 07:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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للمساعدة في رسم المصحف في جمهورية تتارستان..

وزير الأوقاف يوجه بتيسير إجراءات اختيار أمهر الأساتذة في علوم القرآن الكريم

الجمعة، 26 يوليو 2024 06:15 م
وزير الأوقاف يوجه بتيسير إجراءات اختيار أمهر الأساتذة في علوم القرآن الكريم جانب من الزيارة
كتب لؤى على

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زار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المفتي الشيخ كامل سميع الله رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان ومفتي الجمهورية، وذلك بمقر الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان.

تأتي هذه الزيارة على هامش مشاركة وزير الأوقاف في أعمال المؤتمر الدولي الخامس "طريق الحرير الروحي .. أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى" والذي تنظمه الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بمدينة قازان الروسية عاصمة جمهورية تتارستان بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في الفترة من 25 - 26 يوليو 2024م، وبالتعاون مع مفتي جمهورية تتارستان.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك، ودور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الثقافة الإسلامية في روسيا والعالم. 

وأكد وزير الأوقاف أن هذا اللقاء فرصة طيبة لتبادل الأفكار والآراء حول القضايا التي تهم الشأن الإسلامي ووجه بإرسال العديد من الكتب والمكتبات إلى الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، كما وعد وزير الأوقاف بتسهيل اختيار أمهر الأساتذة في علوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر للمساعدة في رسم المصحف في جمهورية تتارستان، وذلك بناء على طلب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان.

وأشاد رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان ومفتي الجمهورية بالجهود العلمية والدعوية لوزير الأوقاف موجهًا الشكر للحكومة المصرية ولوزارة الأوقاف على دعمها المستمر للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية، والارتقاء بالحوار الإنساني وترسيخ قيم السلام.

 







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وزير الاوقاف

روسيا

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