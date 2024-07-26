اليوم السابع
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مدحت يوسف: قرار تحريك أسعار البنزين والسولار تدرج طبيعى حسب التكلفة

الجمعة، 26 يوليو 2024 02:00 ص
مدحت يوسف: قرار تحريك أسعار البنزين والسولار تدرج طبيعى حسب التكلفة محطة بنزين- أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق،أن قرار تحريك أسعار البنزين والسولار اليوم ،تدرج طبيعى فى سعر البيع المقارن لسعر التكلفة موضحا ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير جدا الفترة الماضية وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف النقل البحرى للنفط الخام والمنتجات، حيث شهد ارتفاع بحوالى 50% وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة حيث وصلت تكاليف النقل البحرى ل 120دولار للطن.

وأضاف مدحت يوسف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "أن ارتفاع تكاليف الشحن للنفط الخام والمنتجات البترولية أثر بشكل كبير للغاية على الأسعار، لافتا أن المحدد الأساسى هو أسعار خام برنت العالمية، هى من تحدد أسعار المنتجات العالمية.

واعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية ،عن انه اعتبارا من الساعه السادسة صباح يوم الخميس الموافق 25 - 7 - 2024 تقرر زيادة اسعار البنزين بأنواعه والسولار  والمازوت الصناعي لتكون الاسعار كالتالي:

بنزين 95.. 15 جنيه لتر

بنزين 92 .. 13.75 جنيه لتر

بنزين 80 .. 12.25 جنيه لتر

السولار .. 11.50 جنيه لتر

والكيروسين .. 11.50 جنيه لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .

وتثبيت  المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
 







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