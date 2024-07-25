اليوم السابع
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جلوبال بترول: متوسط سعر البنزين العالمى 60جنيها للتر.. مصر تبيعه بـ13.75جنيه

الخميس، 25 يوليو 2024 10:55 ص
جلوبال بترول: متوسط سعر البنزين العالمى 60جنيها للتر.. مصر تبيعه بـ13.75جنيه محطو وقود - ارشيفية
كتبت -مروة الغول

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كشفت جلوبال بترول برايس، عن الدول الأرخص فى أسعار البنزين على مستوى العالم، والتى جاء مصر فى المركز الرابع  كأرخص دولة بالعالم فى أسعار بيع البنزين، بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.279 دولار.

وجاءت دولة ايران فى المركز الأول فى ترتيب أرخص دول العالم فى بيع البنزين وفقا لترتيب جلوبال بترول برايس، تليها ليبيا و فنزويلا ومصر.

وأضاف التقرير الصادر عنها، أن السعر المتوسط للبنزين عالميا سجل نحو 1.32دولار للتر، ما يعادل نحو أكثر من60 جنبها موضحة أن هناك فروقًا ملحوظة ما بين الدول.

واعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية ،عن انه اعتبارا من الساعه السادسة صباح يوم الخميس الموافق  25 - 7 - 2024 تقرر زيادة اسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الاسعار كالتالي:

بنزين 95.. 15 جنيه لتر

بنزين 92 .. 13.75 جنيه لتر

بنزين 80 ... 12.25 جنيه لتر

السولار .... 11.50 جنيه لتر

والكيروسين .... 11.50 جنيه لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .

وتثبيت  المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
 

 







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