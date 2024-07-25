اليوم السابع
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حمدى عبد العزيز: التوترات الحيوسياسية بالمنطقة أثرت على ارتفاع تكلفة أسعار الوقود

الخميس، 25 يوليو 2024 11:04 ص
حمدى عبد العزيز: التوترات الحيوسياسية بالمنطقة أثرت على ارتفاع تكلفة أسعار الوقود محطة بنزين - أرشيفية
كتبت مروة الغول

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قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن ارتفاع أسعار النفط  عالميا نتيجة للتوترات الحيوسياسية بالمنطقة أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وساعات الرحلة فى عمليات نقل الخام وهو ما أثر على التكلفة النهائية لأسعار الوقود.

وأشار حمدى عبد العزيز، أنه يتم العمل بمعادلة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعد الوصول إلى نقطة التعادل ومن ثم تطبيق القرار لافتا أن اجتماع المختصين من الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة المالية وتحديد الأسعار للوصول إلى نقطة التعادل مابين سعر التكلفة وسعر البيع بالسوق المحلى ومن ثم تطبيق آلية التسعير .

وأوضح حمدى عبد العزيز، أنه يتم تحديد الأسعار طبقا لظروف العرض والطلب بالأسواق لافتا أن سعر تكلفة السولار عالميا تخطى 33جنيها للتر ويمثل السولار 40%من الاستهلاك المحلى .

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية،أن سعر بيع لتر السولار فى الدول المجاورة يبلغ حوالى30 جنيها للتر لافتا أن تكلفة
دعم السولار تبلغ 400مليون جنيها شهريا كما تبلغ تكلفة دعم البنزين 90مليون جنيها شهريا .

أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، عن أنه اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق  25 - 7 - 2024 تقرر زيادة اسعار البنزين بأنواعه والسولار  والمازوت الصناعي لتكون الاسعار كالتالي:

بنزين 95.. 15 جنيه لتر

بنزين 92 .. 13.75 جنيه لتر

بنزين 80 ... 12.25 جنيه لتر

السولار .... 11.50 جنيه لتر

والكيروسين .... 11.50 جنيه لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.







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