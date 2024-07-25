اليوم السابع
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وارتفاع أسعار التكلفة تأثرا بالأحداث العالمية والإقليمية..

خالد عثمان: نصف مليار جنيه دعم السولار والبنزين يوميا وقرار اللجنه لتقليل الفجوة

الخميس، 25 يوليو 2024 12:06 م
خالد عثمان: نصف مليار جنيه دعم السولار والبنزين يوميا وقرار اللجنه لتقليل الفجوة خالد عثمان مساعد وزير البترول للشئون التجارية
كتبت - مروة الغول

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قال خالد عثمان مساعد وزير البترول للشئون التجارية، إن تكلفة دعم السولار والبنزين اليومية بلغت حوالى نصف مليار جنيه، موضحا أن قرار التسعير جاء لتقليل الفجوة بين سعر البيع والتكلفة، حيث ارتفعت أسعار التكلفة بشكل كبير الفترة الماضية تأثرا بالأحداث العالمية والإقليمية.

وأضاف خالد عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه نتيجة للأحداث العالمية والإقليمة التى يمر بها العالم وتأثيرها على أسعار النفط وكذلك أسعار الصرف والتى أدت إلى مضاعفة أسعار التكلفة للمنتجات البترولية من البنزين والسولار وبالتالى ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية بشكل كبير للغاية، حيث وصل سعر تكلفة دعم السولار لأكثر من 400 مليون جنيه يوميا .

وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، عن أنه اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 25 - 7 - 2024 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الاسعار كالتالي:

بنزين 95.. 15 جنيه لتر

بنزين 92 .. 13.75 جنيه لتر

بنزين 80 ... 12.25 جنيه لتر

السولار .... 11.50 جنيه لتر

والكيروسين .... 11.50 جنيه لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .

وتثبيت  المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.


 







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