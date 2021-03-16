كيف تحارب الاكتئاب باتباع نظام غذائى؟.. عليك بالجزر والخضروات الورقية

كتبت مروة هريدى

هناك ارتباط بين الغذاء والاكتئاب، على الرغم من عدم وجود طعام محدد يمكن أن يمنع أو يعالج الاكتئاب، إلا أن اتباع نظام غذائى صحى قد يساعد فى تحسين الحالة المزاجية، ولكن إذا كنت تعانى من الاكتئاب فلابد أيضًا من استشارة الطبيب النفسى، وتذكر دائمًا أنه لا يوجد طعام بديل عن الأدوية الموصوفة، بينما تدعم العناصر الغذائية الموجودة فى الأطعمة الصحية نمو الجسم والوقاية من الأمراض، فبدون الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية لا تستطيع أجسامنا العمل بكامل طاقتها.

وفقًا لما ذكره موقع "healthline

"، هناك أطعمة تساعد فى محاربة الاكتئاب:

1- الجزر

يحتوى الجزر على بيتا كاروتين وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الكاروتينات المضادة للأكسدة كانوا أقل عُرضة للإصابة بالاكتئاب، بجانب ذلك يحتوى البروكلى والشمام والكرنب والخوخ والسبانخ والبطاطا الحلوة أيضًا على بيتا كاروتين.

2- القهوة

كثير من الناس يستخدمون الكافيين لمجرد الانتعاش، ولكنها تُعزز أيضًا مستويات الطاقة بالجسم والحالة المزاجية كما تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب نظرًا لاحتوائها على مضادات الأكسدة، ولكنه ليس مفيدًا فى كل الحالات، فإذا كنت تعانى من اكتئاب ما بعد الولادة أو اضطراب الهلع أو الأرق أو حرقة المعدة أو خفقان القلب أو الصداع، فقد يؤدى الكافيين إلى تفاقم هذه الحالات.

3- الخضروات الورقية

مثل السبانخ واللفت، تحتوى على حمض الفوليك وهو عنصر غذائى تحتاجه خلايا الجسم للبقاء بصحة جيدة، حيث يساعد فى انخفاض مستويات القلق والتهيج والنسيان والأرق والارتباك والاكتئاب، كما أنها تُعزز من عمل وفعالية الأدوية المضادة للاكتئاب أكثر فعالية. لذلك تعتبر الخضروات الورقية من بين أفضل الأطعمة للمساعدة في إدارة الاكتئاب.

4- سمك السالمون

الأسماك مثل السالمون والرنجة والتونة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والتى تلعب دورًا مهمًا فى تحسين الأداء الإدراكى والسلوكى، حيث يمكن أن يساعد الاستهلاك المعتدل للأطعمة التى تحتوى على أوميجا 3 فى تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب، حيث يُقلل سمك السالمون أيضًا من الالتهابات والمخاطر العامة المتعلقة بأمراض القلب.

5- منتجات الألبان

تحتوى على فيتامين د الذى يعمل على تخفيف الشعور بالاكتئاب، وتعتبر أشعة الشمس أفضل مصدر لفيتامين د، ولكن يمكن الحصول عليه من منتجات الألبان والحبوب والأسماك الدهنية وصفار البيض.