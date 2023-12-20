يحسن نسبة السكر ويحمي قلبك.. فوائد عصير الجزر فى الأجواء الباردة

-الألياف

- يقوي المناعة

- يحافظ علي صحة البشرة

- مفيد لمرضى السكر

-الحفاظ علي صحة القلب

-يحمي العين

كيفية صنع عصير الجزر؟

مع انخفاض درجات الحرارة، واقتراب فصل الشتاء، ينصح بتناول عصير الجزر، لأنه مصدر قوي للعناصر الغذائية، لأنه يحتوي علي مضادات الأكسدة والبيتا كاروتين الذي يدعم الصحة العامة، والعديد من العناصر الغذائية الأخري، ووفقا لتقرير موقع healthshots نتعرف على فوائد الجزر ومنها: الجزر مصدر جيد للألياف، فتناول عصيره يمكن أن يساعدك على تلبية 40-50% من احتياجات الجسم من الألياف، هذا العنصر الغذائي الضروري للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مما يساعدك على منع الإمساك، ويعمل علي تنظيم نسبة السكر بالجسميعد مصدر غنيا للبيتا كاروتين وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية مناعتك، كما أنه غني بفيتامين سي، وهو عنصر غذائي مهم آخر يساعد على تقوية مناعتك، ولذا تناولك له في الشتاء يحميك من الإصابة بنزلات البرد، والأنفلونزا والسعال.قد يساعدك إضافة عصير الجزر إلى نظامك الغذائي في الحصول على بشرة صافية لأنه يحتوي على البيتا كاروتين وفيتامين سي ، وهما من مضادات الأكسدة التي قد تحمي بشرتك من التلف، وفقًا دراسة المنشورة في مجلة Nutrients، يحتوي الجزر أيضًا على فيتامين أ الذي يساعدك في الحصول على بشرة صافية.تناول عصير الجزر يحافظ على مستويات السكر في الدم، حيث كشفت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن عصير الجزر يحتوي على البروبيوتيك، والتي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم، كما أنه يحتوي علي الألياف فيساعد أيضًا في الحفاظ على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضًا، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري.البوتاسيوم هو معدن يلعب دورًا جيدًا في إدارة مستويات ضغط الدم، وهو عامل خطر يحافظ على صحة قلبك، ويعتبر الجزر مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، ويمكن أن يساعد في توازن الصوديوم في الجسم وتحسين صحة القلب.غني بكميات عالية من العناصر الغذائية التي تفيد العيون، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة مضادات الأكسدة أن عصير الجزر يحتوي على بروفيتامين أ، والذي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر، ويُعتقد أيضًا أنه مصدر جيد للوتين والزياكسانثين، وهما نوعان من الكاروتينات التي تتراكم في العين وتحمي عينيك من التلف.

من الأفضل تناول العصير طازج، كل ما عليك فعله هو أخذ 3-4 جزرات وتقشيرها، ضعيهم في الخلاط وأضيفي إليه بعض الماء، امزجيه جيدًا ويمكنك شربه بمجرد خلوه من أي كتل.