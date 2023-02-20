أطعمة تزيد خطر الإصابة بمشاكل في الجهاز العصبى والذاكرة

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من الأطعمة التي ينصح بتناولها لتعزيز صحة الجهاز العصبى ومنها المكسرات وسمك السلمون والخضراوات الملونة وغيرها ولكن ماذا عن الأطعمة والمشروبات التي قد تزيد من خطر تعرضك لمشاكل المزاج أو الذاكرة، خاصة مع تقدمك في السن، وهو ما ذكره موقع webmd

ومن أبرز الأطعمة التي تسبب مشاكل في الذاكرة والجهاز العصبى

الصودا والمشروبات السكرية

إذا كنت ترغب في الحفاظ على عقلك مع تقدمك في العمر، فابتعد عن المشروبات فائقة الحلاوة، حيث وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من الصودا والشاي الحلو والمشروبات السكرية الأخرى هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الذاكرة قد تتسبب هذه المشروبات، التي غالبًا ما تحتوي على نوع من السكر يسمى الفركتوز، في تصغير أجزاء معينة من الدماغ.

المشروبات الغازية الدايت والمحليات الصناعية

توصلت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يحتسون صودا دايت واحدة على الأقل يوميًا هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أو الإصابة بالخرف بثلاثة أضعاف. يعتقد العلماء أن المحليات الصناعية قد تكون العنصر المسيء.

البطاطس المقلية

يميل الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المقلية والمعالجة إلى أن يكون أداءهم أسوأ في الاختبارات التي تقيس مهارات التفكير لديهم السبب المحتمل: الأطعمة المقلية والدسمة تسبب هذه الملذات المذنبة الالتهاب الذي يمكن أن يتلف الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم وتؤذي الدماغ نفسه.

خبز أبيض وأرز أبيض

يمكن للكربوهيدرات المكررة، حتى تلك التي لا طعمها حلو المذاق ، أن ترفع نسبة السكر في الدم غالبًا ما يتبع ذلك حادث تصادم ، مما قد يجعلك تشعر بالضباب العقلي تشير الأبحاث إلى أن الكثير من الكربوهيدرات المكررة قد تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، خاصةً لدى بعض الأشخاص المهيئين وراثيًا للإصابة به. تناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والأرز البني والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل عند تناول الكربوهيدرات.

لحم أحمر

إنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وهو أمر ضار لقلبك وعقلك في الواقع يعد الحد من تناول اللحوم الحمراء أحد المبادئ الأساسية للنظام الغذائي الصحى، وهو برنامج أكل قائم على الأبحاث يهدف إلى الحفاظ على ذاكرتك وتفكيرك.