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وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم بعد تحريك السولار

الخميس، 25 يوليو 2024 05:36 م
وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم بعد تحريك السولار الدكتور شريف فاروق وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين  والتجارة الداخلية بعدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر علي البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف لافتا إلى أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع فى اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدى المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك فى ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

وأوضح فاروق أن المواطن يحصل علي الخبز البلدى المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج إن وجدت وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية وأن ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.







سعر الخبز المدعم

سعر الخبز بعد زيادة سعر السولار

الخبز المدعم

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