شعبة المخابز: سعر الخبز المدعم لن يتأثر بتحريك السولار والرغيف بـ20 قرشا

كتب مدحت وهبة

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن سعر رغيف الخبز المدعم على بطاقات التموين لن يتأثر بتحريك سعر السولار وسيظل ثابت بـ20 قرشا، حيث تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم لصالح المواطنين المستفيدين من منظومة دعم الخبز، كما تتحمل الوزارة فارق سعر السولار لأصحاب المخابز حتى يظل سعر الرغيف ثابت للمواطن .

وأضاف عبد الله غراب لـ" اليوم السابع " ،أن هناك تنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل العمل على إنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية كما ان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لديه الحرص على توفير الخبز المدعم للمواطنين بجودة عالية ، حيث تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق للمخابز المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من أجل إنتاج كميات من الخبز المدعم تتراوح من 250 مليون الى 270 مليون رغيف يوميا .

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد قررت اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 25 - 7 - 2024 زيادة اسعار البنزين بأنواعه و السولار والمازوت الصناعي لتكون الاسعار كالتالي:

بنزين 95.. 15 جنيه لتر

بنزين 92 .. 13.75 جنيه لتر

بنزين 80 ... 12.25 جنيه لتر

السولار .... 11.50 جنيه لتر

والكيروسين .... 11.50 جنيه لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.