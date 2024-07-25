اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 يوليو 2024 05:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

شعبة المخابز: سعر الخبز المدعم لن يتأثر بتحريك السولار والرغيف بـ20 قرشا

الخميس، 25 يوليو 2024 04:04 م
شعبة المخابز: سعر الخبز المدعم لن يتأثر بتحريك السولار والرغيف بـ20 قرشا خبز
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن سعر رغيف الخبز المدعم على بطاقات التموين لن يتأثر بتحريك سعر السولار وسيظل ثابت  بـ20 قرشا، حيث تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم لصالح المواطنين المستفيدين من منظومة دعم الخبز، كما تتحمل الوزارة  فارق سعر السولار لأصحاب المخابز حتى يظل سعر الرغيف ثابت للمواطن .

وأضاف عبد الله غراب لـ" اليوم السابع " ،أن هناك تنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية  من أجل العمل على إنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية كما ان الدكتور شريف فاروق وزير التموين  والتجارة الداخلية  لديه الحرص على توفير الخبز المدعم للمواطنين بجودة عالية ،  حيث تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق للمخابز المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من أجل إنتاج كميات من الخبز المدعم  تتراوح من 250 مليون الى 270 مليون رغيف  يوميا  .

كانت  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد قررت  اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق  25 - 7 - 2024 زيادة اسعار البنزين بأنواعه و السولار  والمازوت الصناعي لتكون الاسعار كالتالي:

بنزين 95.. 15 جنيه لتر

بنزين 92 .. 13.75 جنيه لتر

بنزين 80 ... 12.25 جنيه لتر

السولار .... 11.50 جنيه لتر

والكيروسين .... 11.50 جنيه لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

 

 







سعر الخبز المدعم

سعر الخبز بعد زيادة سعر السولار

الخبز المدعم

سعر الخبز

اسعار البنزين اليوم

البنزين سعر

سعر البنزين اليوم

سعر السولار

سعر السولار اليوم

سعر البنزين في مصر

سعر البنزين الجديد

ارتفاع سعر السولار

سعر بنزين ٩٥

اسعار الوقود اليوم في مصر

اسعار المواصلات

زيادة اسعار المواصلات

تسعيرة المواصلات الجديدة

زيادة تعريفة المواصلات

اسعار المواصلات في مصر

قائمة أسعار المواصلات الجديدة



الموضوعات المتعلقة

شعبة المخابز تبحث تكلفة تصنيع جوال الدقيق للخبز المدعم

الأحد، 09 يونيو 2024 01:31 م

اليوم تطبيق قرار تخفيض أسعار الخبز السياحى والفينو.. اعرف التفاصيل

الأحد، 21 أبريل 2024 07:00 ص

عبد الله غراب: المخابز ستلتزم بوضع لافتة عليها أوزان وأسعار الخبز المتوافق عليها

الأربعاء، 17 أبريل 2024 08:45 م

وزير التموين يبحث غدا تكلفة إنتاج الخبز السياحى بعد انخفاض سعر الدقيق

الإثنين، 15 أبريل 2024 03:54 م

وزارة التموين تجيب عن أهم 12 سؤالا عن منظومة دعم الخبز.. كيفية الحصول على 10 كيلو دقيق شهريا بسعر 30 جنيها.. موعد صرف الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات.. وإضافة المواليد الجديدة على البطاقة

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 02:00 م

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة