وزارة التموين: حملات رقابية على المحطات للتأكد من بيع الوقود بالسعر الرسمى

كتب مدحت وهبة

تلقي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الإدارة المركزية لشئون الرقابة بديوان عام الوزارة ومن مديري المديريات التموينية حول أعمال الجرد اللازمة والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة لافتا إلى أن هناك وفرة كبيرة بالمحروقات بالمحطات وأن هناك التزام بالأسعار الجديدة، وإنشاء غرفة عمليات موحدة بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود كما أن كل مديرية تسيير حملات علي كل المحطات بالإضافة إلى الإدارات الفرعية بكل محافظة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أنشأت غرفة عمليات مركزية برئاسة الدكتور شريف فاروق وزير التموين لمتابعة عمل المديريات والحملات الرقابية بها وتوافر المحروقات بمحطات الوقود، وكذلك الموازين وعمليات الجرد بعد تحريك اسعار المحروقات.

على جانب آخر أكدت وزارة التموين أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق حتي الآن من المديريات أى شكوى أو عدم التزام المحطات بالأسعار الجديدة.