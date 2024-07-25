نقابة المهندسين تعلن تحويل معاشات يوليو لحسابات المستحقين وبدء الصرف

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن أن جميع مبالغ المعاشات عن شهر يوليو 2024 تم تحويلها لجميع البنوك، أمس الأربعاء الموافق 24/07/2024، ويمكن للأعضاء المستحقين الصرف من ماكينات الصرف الآلي ابتداءً من اليوم، الخميس الموافق 25/07/2024، أما الأعضاء عملاء البنك الأهلي يمكنهم السحب صباح الأحد المقبل 28/07/2024 دون أدنى مشكلة.

وكانت قد اتخذت الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين، قرارا بزيادة المعاشات بقيمة 250 جنيها بداية من مايو الماضى، لتُصبح قيمته الإجمالية 1600 جنيه بدلا من 1350 جنيها شهريا، وتُقدر أعداد المستحقين للمعاشات بالنقابة حوالى 160 ألف مهندس على المعاش حاليا، وتزيد أعدادهم سنويا بمعدل 7%، أى 10 آلاف مهندس كل عام، بقيمة معاشات إجمالية 400 مليون جنيه سنويا.

وتُعد هذه الزيادة هى الثانية خلال الستة أشهر الأخيرة بعد الزيادة السابقة التي أقرها مجلس النقابة برئاسة المهندس طارق النبراوي العامة في أغسطس 2023، حيث تقرر زيادة المعاشات من 1200 جنيه إلى 1350 جنيها حينها.