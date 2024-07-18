نقيب المهندسين: نعمل على إنشاء منصة رقمية موحدة لتحسين الخدمات النقابية

كتبت آية دعبس

أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن الهدف الأساسي لهيئة مكتب النقابة ومجلسها هو تطوير المهنة والدفاع عنها ورفع مستوى المهندسين ليكونوا في المكانة اللائقة بهم والعودة بالمهنة إلى عصرها الذهبي، مشيرا إلى أن النقابة تسعى لتقديم أفضل خدمات نقابية، حيث تعمل على إنشاء منصة رقمية موحدة للمهندسين، وأضاف: "لدي ثقة كبيرة بأن نحقق كل ما نصبو إليه أو على الأقل نحقق أغلبه".

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في اجتماع لجنة الاتصالات والتحول الرقمي بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وهي اللجنة التي دعاها نقيب مهندسي مصر لعقد اجتماعها بمقر النقابة العامة.



وأشاد "النبراوي" بتشكيل اللجنة وبما تضمه من قامات هندسية كبيرة تقود شركات وهيئات ناجحة وشهيرة في مصر.. وقال: "فخور بوجود كل هذه الكوكبة من مهندسي وخبراء الاتصالات والتحول الرقمي في لجنة الاتصالات بنقابة القاهرة، وأثق في قدرة اللجنة على تحقيق الكثير لمهندسي القاهرة ومهندسي مصر عمومًا".

وأشار المهندس أحمد البدوي- وكيل النقابة، إلى أن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا بشباب المهندسين، ولهذا شكلت لجنة نقابية للشباب، وأخرى للتدريب، كما تحرص النقابة على عقد مؤتمرات توظيف بمقار النقابات أو بالتعاون مع الجامعات وكبريات الشركات.

ومن جانبه وجه المهندس أحمد مهران حسن- رئيس لجنة الاتصالات والتحول الرقمي بنقابة القاهرة، وعضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، الشكر للمهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين على رعايته للجنة ودعوتها لعقد اجتماعها بمقر النقابة العامة وحرصه على مشاركة اللجنة اجتماعها، كما وجَّه الشكر للدكتور المهندس أحمد البدوي، لحرصه على المشاركة في اجتماع اللجنة، وقال: "هدفنا جميعًا هدف سامٍ لصالح مهندسي مصر، وهو تقديم أفضل خدمة نقابية للمهندسين وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل ورفع مستوى الوعي بتكنولوجيا المعلومات، خاصة وأنها تدخل في جميع مجالات العمل الهندسي وجميع مجالات الحياة عمومًا".



وعلى مدى حوالي 4 ساعات، أكدت مناقشات أعضاء اللجنة على ضرورة إنشاء منصة رقمية موحدة لـ نقابة المهندسين، وإطلاق شبكة موحدة تضم البيانات الكاملة لكل مهندسي مصر، كما تم طرح فكرة عقد مؤتمر للتحول الرقمي برعاية نقيب المهندسين، وإطلاق مسابقة دولية في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي يشارك فيها طلاب كليات الهندسة.

وبشكل مستفيض، ناقش أعضاء اللجنة إجراءات إنشاء منصة رقمية موحَّدة لنقابة المهندسين تتيح تقديم جميع الخدمات النقابية أون لاين، كما تحقق تواصلًا دائمًا بين الشركات وجموع مهندسي مصر، مما يتيح للمهندسين فرص عمل وفرصًا تدريبية، وقررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة من ذوي الخبرة لوضع الإطار العام لخطوات إنشاء المنصة الرقمية.