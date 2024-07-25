وزارة التضامن تستعد لصرف معاشات شهر أغسطس 2024 فى هذا الموعد

كتب مدحت وهبة

تتخذ وزارة التضامن الاجتماعي كافة الإجراءات استعداداً لـ صرف معاشات أغسطس 2024 من بنك ناصر الاجتماعي، اعتبارا من الأسبوع المقبل أول الشهر، مع تيسير كافة إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات .

‎على جانب آخر حدد قانون التأمينات والمعاشات ، ضوابط وآليات وضمانات تحصيل مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث نصت المادة 132، على أن يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى قبل المصروفات القضائية، وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ووفقا للمادة 133، لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة، واستثناء من حكم الفقرة السابقة