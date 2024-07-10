نقابة المهندسين توقع بروتوكولا لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل

كتبت آية دعبس

وقعت النقابة العامة للمهندسين، بروتوكول تعاون مع أحد الشركات بهدف تعزيز التعاون وتوفير فرص تدريبية للمهندسين.

وقال طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن هذا البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات، ونقل خبرات الشركة إلى المهندسين، من خلال إتاحة فرص تدريب، ومن ثم فرص توظيف بعد انتهاء التدريب، مؤكدًا الثقة الكاملة فى الشركة واسمها العريق لتقديم أفضل خدمة تدريبية للمهندسين.

وأكد نقيب المهندسين، أن تدريب المهندسين يأتي على قمة أولويات النقابة، وأن النقابة لم ولن تدخر جهدًا فى سبيل تطوير مهارات المهندسين ورفع كفاءتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وأن هذا البروتوكول يعزز جهود النقابة الرامية لتطوير المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل.

فيما أكد المهندس محمود حامد عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، أن من مهام النقابة العامة والنقابات الفرعية تدريب المهندسين وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول سيتيح فرص تدريبية للمهندسين فى كيان عالمى له نشاط فى مختلف الأماكن فى مصر، مشددًا على أن النقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية أبوابها وقاعات التدريب بها مفتوحة أمام الشركة لتوفير فرص التدريب للمهندسين فى كافة المحافظات.

وقد تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وتنفيذ البروتوكول تتكون من المهندس محمد رضا عصر- ممثلًا عن نقابة المهندسين المصرية، والمهندس محمود هشام العربي- عضو مجلس شعبة ميكانيكا، والمهندس أسامة حسن معوض- عضو مجلس النقابة عن شعبة ميكانيكا، وممثلين عن الشركة.