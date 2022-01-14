عادات صحية عند الطعام.. احرص على المضغ جيدًا وتناول كمية كافية من الماء

كتبت مروة هريدى

عند تناول الطعام يجب أن تملأ طبقك ب الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التى يحتاجها جسمك بشكل يومى، وتجنب قدر الإمكان الأطعمة المصنعة التى ليس لها فائدة للحفاظ على صحتك والوقاية من الأمراض، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 8 عادات صحية يجب الالتزام بها عند إعداد طبقك.

ابدأ بكل بساطة

يجب أن يحتوي طبق طعامك على كل شيء بسيط ويتضمن أطعمة موسمية، ولا تفرط في تناول الطعام الصحى السهل وفى المتناول، كما يجب الابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة المحلاة.

اجعل طبقك مليئا بالعناصر الملونة

كلما زاد عدد الأطعمة الملونة في طبقك، زادت قيمة العناصر الغذائية التي تمنحها لجسمك، فالتنوع يثري التغذية في الطعام.

تناول الأطعمة الطبيعية

حاول أن تأكل كل شيء طبيعي، حيث يعطي الطعام المأخوذ بشكل طبيعي مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة، مغذيات أكثر عند طهيه أو معالجته، وتجنب الأطعمة المصنعة بقدر ما تستطيع.

قسّم طبقك

احتفظ بنصف طبق طعامك محجوزًا للخضراوات والفواكه الموسمية، والنصف الآخر يمكن أن يكون عنصر طعامك المعتاد.



حدد طبق طعامك مقدمًا

لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة وقد شعرت بالجوع لتبحث عن أى شيء تتناوله قد يكون غير صحى، بدلاً من ذلك، حدد طعامك مسبقًا.

التزم بروتين محدد

إذا كان ليس لديك وقد كافى لتحديد طعامك الذى تتناوله يوميًا، فقم بإعداد جدول زمني أسبوعي، حيث سيوفر الروتين وقتك ويضمن حصولك على العناصر الغذائية المطلوبة يوميًا.

امضغ جيدا

استرخ وامنح وقتًا كافيًا لتناول الطعام ومضغه جيدًا، تأكد من أنك لا تأكل على عجل، حيث إن مضغ الطعام بشكل صحيح يساعد في الهضم الجيد ويجنبك مشاكل الجهاز الهضمى.

لا تنسى شرب كمية كافية من الماء

تذكر، فقط إذا تم استقلاب الطعام بشكل صحيح، عندها فقط يمكنك الحصول على الفوائد، ومن أجل المساعدة في عملية التمثيل الغذائي، يجب على المرء أن يستهلك كمية كافية من الماء، حيث يجب أن يشرب الشخص البالغ من 3-4 لترات من الماء يوميًا.