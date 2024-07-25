غرق ناقلة فلبينية تحمل 1.4 مليون لتر زيت وقود صناعى قبالة خليج مانيلا

مانيلا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الخميس، انقلاب ناقلة ترفع علم الفلبين وتحمل 1.4 مليون لتر من زيت الوقود الصناعى، ثم غرقها قبالة العاصمة "مانيلا".

ونقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن السلطات قولها "إن السفينة "إم تي تيرا نوفا" كانت متجهة إلى مدينة "إيلوايو" الواقعة وسط الفلبين عندما غرقت في الساعات الأولى من صباح اليوم في خليج مانيلا، على بعد نحو 7 كيلومترات قبالة منطقة "ليماي" بمقاطعة "باتان" بالقرب من العاصمة "مانيلا".

من جانبه، قال وزير النقل الفلبيني "خايمي باوتيستا" إن الرياح القوية والأمواج العالية تعرقل جهود الإغاثة.. مشيرا إلى أن السلطات تمكنت من إنقاذ 16 من طاقم السفينة حيث يتلقى أربعة منهم العلاج، فيما اعتبر آخر في عداد المفقودين.

بدوره، أكد خفر السواحل الفلبيني أن عمليات البحث عن المفقود جارية، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل تحديد أسباب وملابسات الحادث.