الفلبين تعلن انقلاب ناقلة تحمل 1.4 مليون لتر من النفط فى خليج مانيلا

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت دولة الفلبين قبل قليل، عن انقلاب ناقلة نفط تحمل 1.4 مليون لتر من النفط فى خليج مانيلا، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت مياه الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة قد غمرت عدة مناطق في العاصمة (مانيلا)، فيما تم تعليق العمل في المكاتب الحكومية وإلغاء الفصول الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالعاصمة بسبب الأمطار.

كما نشرت السلطات الفلبينية اليوم الأربعاء، فرق الإنقاذ بشكل مكثف في العاصمة مانيلا لإجلاء المواطنين من المناطق المنخفضة بعدما غمرت المياه المنازل جراء إعصار "جايمي"، وتحسبا لوقوع أي كوارث محتملة.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن السلطات علقت أيضا أعمال التداول والبورصة بعدما شهدت العاصمة والأنحاء الشمالية هطولا غزيرا للأمطار وفيضانات، فيما أعلن خفر السواحل تقطع السبل على أكثر من 350 راكبا و31 قاربا في المواني.