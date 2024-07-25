اليوم السابع
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المجمعات الاستهلاكية تفتح فروعها اليوم لطرح السلع الغذائية للمواطنين

الخميس، 25 يوليو 2024 09:00 ص
المجمعات الاستهلاكية تفتح فروعها اليوم لطرح السلع الغذائية للمواطنين المجمعات الاستهلاكية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس العديد من منافذ المجمعات الاستهلاكية لاستمرار طرح  السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن  للمواطنين بجانب استمرار  طرح السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية

وكانت  الهيئة العامة للسلع التموينية بـوزارة التموين والتجارة الداخلية  قد تعاقدت على شراء 48 ألف طن زيت طعام، حيث تم شراء كمية 28,000 طن زيت طعام صويا خام محلي والتوريد في الفترة من يوم 1 إلى يوم 30 سبتمبر 2024 ،كما تم شراء كمية 20,000 طن عباد خام مستورد بالمناقصة العالمية والتوريد فى الفترة من يوم 1 إلى 15 سبتمبر 2024 وذلك فى إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وطرح زيت الطعام على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

 







وزارة التموين

منافذ المجمعات الاستهلاكية

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