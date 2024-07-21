صرف 90% من مقررات شهر يوليو حتى الآن لأصحاب البطاقات التموينية

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الغذائية وصرفها لأصحاب البطاقات التموينية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين، حيث تم صرف ما يقرب من 90 % من مقررات التموين عن شهر يوليو 2024 حتى الآن، مع استمرار طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت على شراء 48 ألف طن زيت طعام ،حيث تم شراء كمية 28,000 طن زيت طعام صويا خام محلي والتوريد فى الفترة من يوم 1 إلى يوم 30 سبتمبر 2024، كما تم شراء كمية 20,000 طن عباد خام مستورد بالمناقصة العالمية والتوريد في الفترة من يوم 1 إلى 15 سبتمبر 2024 وذلك فى إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وطرح زيت الطعام على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.