استقرار أسعار السلع والخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

توفير السلع الغذائية للمواطنين من أهم محاور عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث توفر المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن وطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت اليوم:

- الطماطم17جنيها

‏- البصل 10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 45جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 18 جنيا.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 25جنيها