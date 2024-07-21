استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى توفر السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن، وطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضرأوات وألفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم17جنيها

‏- البصل 10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 45جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 18 جنيا.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 25جنيها