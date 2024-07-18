وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد زيت الطعام المحلى فى مناقصة جديدة

كتب مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس عروض الشركات التى ستتقدم للممارسة التى سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 2 لسنة 2025/2024، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشمل 1000 طن زيت صويا، حيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

على جانب آخر يطلع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على مخزون كافة السلع الأساسية لبدء زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من كافة المنتجات خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم وأيضا زيت الطعام والأرز والسكر، حيث يتم طرح السلع الغذائية على بطاقة التموين لما يقرب من 63 مليون مستفيد من دعم السلع بجانب أيضا طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.