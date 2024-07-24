سعر الذهب فى مصر يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 بـ3285 جنيها

كتب - إسلام سعيد

سجل سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 في مصر تراجعا محدودا بـ 5 جنيهات، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3285 جنيهاً للجرام مقابل 3290 جنيها للجرام.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3754 جنيها.

عيار 21 يسجل 3285 جنيها.

عيار 18 يسجل 2816 جنيها.

الجنيه الذهب 26280 جنيها.

الذهب العالمي:

وشهد سعر الذهب انخفاضا أمس، بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع عند 2383 دولار للأونصة ليغلق الذهب تحت المستوى المحوري 2400 دولار للأونصة ، مما يزيد من الضغط السلبي على الأسعار، بينما تنحصر تداولات الذهب منذ بداية الأسبوع في منطقة 2410 – 2385 دولار للأونصة، بحسب جولد بيليون.

الذهب يظهر استقرارا حول المستوى 2400 دولار في الوقت الحالي، لذلك هناك فرصة للارتداد لأعلى بشكل طفيف مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الاقتصاد الأمريكي يوم الخميس القادم.

من جهة أخرى تترقب الأسواق أيضاً صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع، وهي بيانات التضخم المفضلة لدى البنك الفيدرالي، وقد تساهم هذه البيانات في تحديد توجه الأسواق بشأن توقع أسعار الفائدة الأمريكية.