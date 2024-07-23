اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يوليو 2024 02:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر جرام الذهب في مصر الآن.. تطورات جديدة بالأسواق العالمية

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 01:30 م
سعر جرام الذهب في مصر الآن.. تطورات جديدة بالأسواق العالمية مشغولات ذهبية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر سعر جرام الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 ليسجل سعر الذهب اليوم 3290 جنيها وسط تطورات جديدة في السوق العالمي للذهب.

الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3760 جنيها.

عيار 21 يسجل 3290 جنيها.

عيار 18 يسجل 2820 جنيها.

الجنيه الذهب 26320 جنيها.

السوق العالمي

تترقب الأسواق أيضاً صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع، وهي بيانات التضخم المفضلة لدى البنك الفيدرالي، وقد تساهم هذه البيانات في تحديد توجه الأسواق بشأن توقع أسعار الفائدة الأمريكية.

وحتى الآن تضع الأسواق احتمال بنسبة تقترب من 100% أن البنك الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة ف سبتمبر القادم بمقدار ربع نقطة مئوية، لذلك سنجد اهتمام كبير في الأسواق ببيانات التضخم هذا الأسبوع واجتماع البنك الفيدرالي في الأسبوع المقبل، في محاولة لتوقع المسار القادم لأسعار الفائدة.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، مع تسعير الأسواق بشكل عام لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول سبتمبر، حيث يعد انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائد.







سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

اسعار الذهب الان

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم

الذهب اليوم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم مصر

اسعار الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم مصر

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الآن

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 في مصر




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة