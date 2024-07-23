سعر جرام الذهب في مصر الآن.. تطورات جديدة بالأسواق العالمية

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر جرام الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 ليسجل سعر الذهب اليوم 3290 جنيها وسط تطورات جديدة في السوق العالمي للذهب.

الذهب في مصر:



عيار 24 يسجل 3760 جنيها.



عيار 21 يسجل 3290 جنيها.



عيار 18 يسجل 2820 جنيها.



الجنيه الذهب 26320 جنيها.

السوق العالمي

تترقب الأسواق أيضاً صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع، وهي بيانات التضخم المفضلة لدى البنك الفيدرالي، وقد تساهم هذه البيانات في تحديد توجه الأسواق بشأن توقع أسعار الفائدة الأمريكية.

وحتى الآن تضع الأسواق احتمال بنسبة تقترب من 100% أن البنك الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة ف سبتمبر القادم بمقدار ربع نقطة مئوية، لذلك سنجد اهتمام كبير في الأسواق ببيانات التضخم هذا الأسبوع واجتماع البنك الفيدرالي في الأسبوع المقبل، في محاولة لتوقع المسار القادم لأسعار الفائدة.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، مع تسعير الأسواق بشكل عام لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول سبتمبر، حيث يعد انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائد.