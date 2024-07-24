10 ملايين دولار استثمار.. تفاصيل شراكة ابدأ مع "MSE" لصناعة التكييف.. فيديو

كتبت : أماني سمير

نجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في عقد عدد كبير من الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات للارتقاء بقيمة الصادرات المصرية، إذ عقدت إحدى شراكات المبادرة شراكة مع شركة «MSE» لصناعة التكييف.

يهدف المشروع بين كل من شركة "ابدأ" وشركة " MSE إلى تصنيع التكييف المركزي VRF والتشيلرات بغرض تغطية السوق المحلي والتصدير للشرق الأوسط وإفريقيا، بطاقة إنتاجية مليون وحدة داخلية وخارجية سنوياً.

ونجحت مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية في إقامة المشروع بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 10 ملايين دولار .