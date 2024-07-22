خبير: "مبادرة ابدأ" الوطنية من أعظم المبادرات القومية لتوطين الصناعة

كتبت : أماني سمير

أشاد إسلام الجزار مراقب عمليات بقناة السويس بإحدى شركات الملاحة الوطنية بمجهودات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، والتي أطلقها الرئيس في أكتوبر 2022.

وأضاف الجزار في تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن مبادرة أبدأ الوطنية من أعظم المبادرات القومية لتوطين الصناعة في مصر.. بفضل أنها تساعد المستثمرين والمصنعين على إقامة مشروعاتهم وتذلل كافة الصعوبات وتمنحهم كافة التسهيلات في سبيل تحقيق هذا الهدف.. وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج والتي تكلف كثيراً من العملة الصعبة والتي تكون البلد في أشد الحاجة إليها.. بالإضافة لتوفير فرص العمل للشباب وتقليل البطالة.

أما في مجال النقل البحرى واللوجستيات وسلاسل الإمداد، فأعتقد أن هذه المبادرة ستكون مفيدة جداً وخصوصاً لأصحاب مشاريع بناء اللنشات والوحدات البحرية التي تخدم السفن إما في الموانئ البحرية أو العابرة لقناة السويس، بجانب أصحاب المصانع والتي تصنع المعدات الخاصة بالشحن والتفريغ البحرى مثل الوايرات الصلب والأقفال البحرية (الشواكل) وخُطافات التحميل (الهوكات)، والتي يتم استيرادها من الخارج وتكلف الدولة عملة صعبة.

وقال "الجزار" إن هذه المبادرة تعد من المشاريع القومية الجيدة جداً والتي ستوفر كثيراً من العملة الصعبة للدولة حال النجاح في تطبيقها وتطويرها.