اليوم السابع
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"مبادرة ابدأ" تهنئ المصريين بذكرى مرور 72 عاما على ثورة 23 يوليو

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 02:14 م
"مبادرة ابدأ" تهنئ المصريين بذكرى مرور 72 عاما على ثورة 23 يوليو مبادرة ابدأ - أرشيفية
كتبت : أماني سمير

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تهنئ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" جموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى مرور 72 عامًا  على ثورة 23 يوليو 1952.

وقالت المبادرة إن ذلك تأكيدا علي الدور الريادي علي مر التاريخ لجيش مصر داعمين له ومحملين بالحب والعرفان، لمواصلة المسيرة التنموية من أجل رفعة الوطن، حفظ الله مصر، وكل عام والمصريين بخير.

يذكر أن مبادرة ابدأ الوطنية هي مبادرة تهدف إلي توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

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