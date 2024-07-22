صندوق تحيا مصر يوفر 30 ألف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

كتب مدحت وهبة

افتتح صندوق تحيا مصر، معرض مبادرة دكان الفرحة لرعاية 3000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في محافظة الفيوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية، وذلك بحضور عدد من قيادات محافظة الفيوم والصندوق، وتأتي هذه المبادرة ضمن أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية للاستفادة من 2 مليون قطعة ملابس للأسر المستحقة.



مبادرة دكان الفرحة

وشمل معرض "دكان الفرحة" 30 ألف قطعة من الملابس، فضلًا عن الأحذية، والإكسسوارات، وأواني الطهي، والمفروشات، وألعاب الأطفال، ويُتيح المعرض لكل أسرة فرصة اختيار 15 قطعة متنوعة تلبي احتياجاتها، وذلك على مدار 3 أيام، من 22 إلى 24 يوليو الجاري.



واستهدف المعرض في محافظة الفيوم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية عقب إجراء بحث اجتماعي لهم، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، في قرى المغربين، والسلام، ومنشأة رحمي، والجعافرة، وبحر أبو المير، وديسا، وسنورس، وبيهمو وإبشواي، ومنشأة ربيع، والروضة، والخالدية، والحامدية، ومنشأة الأمير، وكفور النيل والتوفيقة، والكومي، والطامية، والشواشنة، وقارون، والمحمودية.



مبادرة دكان الفرحة

ويأتي تنظيم معرض "دكان الفرحة" في محافظة الفيوم، في إطار حرص الصندوق منذ إنشائه على تنويع وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي من شأنها تقديم الدعم الاجتماعي، بتعاون وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى كل الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في جميع القرى والنجوع بجمهورية مصر العربية.



معرض "دكان الفرحة" في محافظة الفيوم

الجدير بالذكر أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث تتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.



ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من مليون قطعة ملابس، وتم تنظيم معارض لطلاب الجامعات في 28 جامعة حكومية، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم.