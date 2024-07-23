رئيس جامعة قناة السويس يستعرض خطة القوافل الطبية الشاملة

الإسماعيلية-صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية تقديم دورات تدريبية للطلاب في معسكرات إعداد القادة لتعزيز قيم العمل التطوعي يحاضر بها وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور ناصر مندور، إن معسكرات إعداد القادة تعد فرصة ثمينة لتنمية مهارات طلابنا وتعزيز قيم العمل التطوعي لديهم.

تابع إن تقديم دورات تدريبية متخصصة في هذه المعسكرات يساعد على بناء جيل واعٍ ومسئول قادر على تقديم المساعدة والمساهمة الفعّالة فى خدمة المجتمع.

وأفاد بأن العمل التطوعى ليس فقط وسيلة لتنمية المهارات الشخصية والمهنية، بل هو أيضًا ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومترابط.

وأردف: "نحن في جامعة قناة السويس نحرص على توفير كل ما يلزم لتمكين طلابنا من تحقيق هذه الأهداف السامية".

جاء ذلك أثناء الجلسة الإفتتاحية لمجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جلسته رقم (304) والمنعقده اليوم الثلاثاء بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديري عموم القطاع.

وناقش المجلس الموضوعات المقدمه من الكليات، وتم الموافقه على المصفوفة التدريبية المقدمة من كلية الطب والتي يتم عقدها بالتعاون مع الإدارة العامة للمشروعات البيئة "إدارة تدريب أفراد المجتمع" والتى تشمل 6 دورات تدريبية حول التغذية العلاجية في حالات الأنيميا والعلاج في حالات مرضى الكبد، الآثار المترتبة على الزواج العرفي والمبكر من حيث تأثيرها على المجتمع، مدخل إلى العلاج الوظيفى للأطفال مع توجيه السلوك النفسي والمعرفي لهم، مواجهة العنف والتحرش والإيذاء النفسي فى طبقات المجتمع المختلفة، مواجهة الصدمات النفسية والتعامل معها لدى الأطفال، المخدرات وآثارها على الشباب وكيفية الوقاية منها.

كما أحاط الدكتور ناصر مندور المجلس علماً بخطة القوافل النصف سنوية والتي تشمل القافلتين الاستثنائيتين والتي توجهت إلى مركز ومدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية بهدف تقديم خدماتها لمواطني المدينة ضمن مشروع " حياة كريمة" حيث قدمت القافلة خدمتها ل 344 مواطنا فى 10 تخصصات طبية مختلفة مع تقديم الكشف والعلاج بالمجان.

كما استمع المجلس لتقرير حول تنفيذ حملة "لا للبلاستيك" وهى حملة توعوية للتقليل من استخدام البلاستيك خصوصاً أُحادى الإستخدام لما له من آثار خطيرة تتسبب في تلوث البيئة، وتقديم دعوة للعمل على تقليل استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل والمساهمة في حمايه كوكبنا.

فيما تم عرض تقرير حول ورشة عمل تدريب الأطباء والأخصائيين النفسيين على العلاج المعرفي السلوكي مع حالات اضطراب كرب ما بعد الصدمة والتي شارك بها 34 طبيب و 26 أخصائي نفسي.

ووافق المجلس على ترشيح أعضاء هيئة تدريس بكلية الزراعة لإلقاء محاضرات في دورات تدريبية تحت عنوان" إدارة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها، و الموافقه على مقترح قسم البساتين ووقاية النبات بإضافة دورات تدريبية للخريجين والمجتمع الخارجي من خلال نشاط وحدة الاستشارات الزراعية والبيئة التابعة لمركز الخدمة العامة للخدمات الزراعية.

وعن الموضوعات المقدمه من كلية التربية فقد وافق المجلس على الترشيحات الواردة من الاقسام العلمية ( علم النفس - التربية الخاصة - الصحة النفسية) لترشيح أعضاء هيئة تدريس للقيام بالدورات التدريبية المقترحة وهى:إدارة التنمر المؤسسي والجودة و مؤثراتها على بيئة العمل، الأخطاء الشائعة في فهم وتفسير صعوبات التعلم، اضطرابات اللغة والتخاطب لدى طلاب المدارس ، قواعد الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، مدخل إلى العلاج الوظيفي للأطفال مع توجيه السلوك النفسي والمعرفي لهم، رحلة إلى عالم طفل التوحد مع الأخذ في الاعتبار المقاييس التشخيصية إدارة الذات وقيادة الآخرين ( فن القيادة)

ووافق المجلس على الترشيحات من الأقسام العلمية الآتية ( الصحة النفسية - التربية الخاصة - التربية الفنية - أصول التربية - التربية المقارنة - علم النفس - المناهج وطرق التدريس) بشأن مقترح عدد من الدورات التدريبية التي يمكن أن تقوم بها الكلية بالتعاون مع إدارة تدريب أفراد المجتمع.

أما عن المواضيع المقدمة من معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحث فقد شملت الموافقة على إقامة ورشة عمل تحت عنوان:

Basic Molecular Biology Techniques workshop

وذلك خلال الفترة من 14 إلى 15 اغسطس 2024 ضمن الخطة التدريبية السنوية للمعهد.

وفيما يتعلق بالموضوعات الوارده إلى المجلس من كلية الصيدلة فقد تم عرض التقرير الشهري بإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك من منتصف شهر يونيو وحتى منتصف شهر يوليو.

كما تم ترشيح أعضاء هيئة التدريس من كلية العلوم للقيام بإعطاء دورة تدريبية تحت عنوان " استخدامات الذكاء الاصطناعي لمواجهة آثار التغييرات المناخية والتهديدات البارزة للنظام البيئي، وأخرى حول التلوث الكهرومغناطيسي وآثاره على المجتمع.

وقدمت كلية التجارة مقترح للبرامج التدريبية التي سيتم تقديمها بمركز الخدمة العامة للدراسات التجارية والبحوث البيئية مع عقد ندوة عن الإسعافات الأولية للعاملين بالكلية، والموافقة على عقد ندوة أمن الطاقة بين الواقع والمأمول بسفارة المعرفة بهيئة قناة السويس وأخرى عن مهارات الاتصال بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

