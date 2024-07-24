القبض على الزوجة المتهمة بضرب حماتها فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية اليوم الأربعاء، القبض على الزوجة المتهمة بالتعدي بالضرب على والدة زوجها.

وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الساعات القليلة الماضية فيديو تظهر فيه زوجة تضرب والدة زوجها بعنف رغم كبر سنها ما أثار غضب واستياء المتابعين.

وعاد زوج السيدة التي تعدت على والدته بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية بالضرب نشر الفيديو وقال: «أمي حقك عليا يا نور عيني.. لو موجود مكنش حصل اللي حصل.. للأسف دي مراتي اللي بتضرب أمي اللي هيا في مقام امها»، وبالفعل عاد ابنها من سفره من احدى الدول العربية للاطمئنان على والدته والاعتذار لها.