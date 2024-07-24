الصفراء عند حديثى الولادة.. علامات وأعراض ونصائح للعلاج الفعال

كتبت فاطمة خليل

اليرقان أو الصفراء مرض شائع يتم تحديده غالبًا من خلال اصفرار الجلد وبياض العين عند الأطفال حديثي الولادة، ينتج هذا اللون الأصفر عن كمية عالية من البيليروبين، وهو صبغة صفراء يتم إنتاجها أثناء الانهيار الطبيعى لخلايا الدم الحمراء، فى حين أن اليرقان المعتدل عادة ما يكون غير ضار ويختفى من تلقاء نفسه، فإن اليرقان الشديد يمكن أن يكون مميتًا إذا لم يتم علاجه على الفور، بحسب موقع تايمز ناو.

يعد اليرقان أمرًا طبيعيًا عند الأطفال حديثي الولادة، لكن يجب على الآباء أن يكونوا على دراية بالعلامات والأعراض للحصول على علاج فعال.

أسباب الصفراء عند الأطفال حديثي الولادة

الصفراء عند الرضع تحدث في الغالب بسبب عدم نضج الكبد وعدم قدرته على معالجة البيليروبين وإزالته بشكل مناسب، هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدى إلى تطور اليرقان عند الأطفال حديثى الولادة:

1. يرقان حليب الثدي.. يتطور يرقان حليب الثدي بعد الأسبوع الأول من الولادة ويمكن أن يستمر لعدة أسابيع. ويُعتقد أن سببه هو المواد الكيميائية الموجودة في حليب الثدي والتي تقلل من قدرة الكبد على التعامل مع البيليروبين.

2. اليرقان الفسيولوجي.. يحدث اليرقان الفسيولوجي نتيجة عدم نضج الكبد الذي لا يزال غير فعال في هضم البيليروبين. يظهر هذا النوع من اليرقان عادة بين اليوم الثالث والخامس من الحياة، وينحسر تدريجياً مع نضوج الكبد ويبدأ الطفل في تناول الطعام بشكل متكرر، مما يسهل إفراز البيليروبين.

3. يرقان الرضاعة الطبيعية.. يمكن أن يحدث يرقان الرضاعة الطبيعية في الأسبوع الأول من الحياة بسبب عدم تناول كمية كافية من حليب الثدي، ما يؤدي إلى الجفاف وانخفاض حركات الأمعاء، وهذا يمنع إزالة البيليروبين من الجسم. يمكن أن ينجم هذا السيناريو عن مشاكل في الرضاعة، أو الرضاعة غير المتكررة، أو انخفاض إمدادات الحليب، وكلها يمكن أن تمنع تناول الحليب المناسب.

4. عدم توافق فصائل الدم.. أحد الأسباب الرئيسية لليرقان عند الأطفال حديثي الولادة هو عدم توافق فصائل الدم، خاصة ضمن نظام فصائل الدم ABO، يتطور هذا الاضطراب عندما تكون فصائل دم الأم والطفل غير متطابقة، ما يؤدى إلى استجابة مناعية تزيد من إنتاج البيليروبين.

5. الخداج.. الأطفال المبتسرون هم أكثر عرضة للخطر لأن أكبادهم تكون أقل تطوراً من الأطفال المولودين في فترة حمل كاملة.

الأعراض والمضاعفات

العرض الرئيسي لليرقان هو اصفرار الجلد والعينين. في الحالات المعتدلة، قد يكون هذا هو العرض الوحيد؛ ومع ذلك، في الحالات الأكثر شدة، تشمل الأعراض الأخرى ما يلي..

1. سوء التغذية أو الخمول

2. البول الداكن والأصفر (عادةً ما يكون بول الأطفال حديثي الولادة عديم اللون)

3. براز شاحب اللون (غالبًا أصفر أو برتقالي)

إذا لم يتم علاج اليرقان، يمكن أن تنفجر مستويات البيليروبين، ما يؤدي إلى اليرقان النووي. Kernicterus هو شكل من أشكال إصابات الدماغ التي يمكن أن تسبب..

1. ضعف عصبي دائم

2. الإعاقات الفكرية

3. في الظروف القاسية الموت.

الكشف المبكر عن اليرقان وعلاجه أمر ضروري لتجنب العواقب. غالبًا ما يستخدم الفحص البدني لتشخيص مستويات البيليروبين، والتي يتم قياسها بعد ذلك عن طريق اختبارات الدم أو اختبار الجلد غير الجراحي.

يعتمد العلاج على مستوى اليرقان

1. العلاج بالضوء: العلاج الأكثر شيوعًا يشمل تعريض الطفل لأضواء خاصة تساعد على تكسير البيليروبين في الجلد. يعد العلاج بالضوء آمنًا وفعالًا، حيث يستجيب معظم الأطفال بشكل إيجابي في غضون أيام قليلة.

2. الجلوبولين المناعي الوريدي (IVIG) يعمل عن طريق إبطاء انهيار خلايا الدم الحمراء، ما يخفض مستويات البيليروبين. وهو مفيد بشكل خاص في حالات اليرقان الناجم عن عدم توافق فصائل الدم لأنه يساعد على استقرار حالة الطفل ويقلل من الحاجة إلى علاجات أكثر تدخلاً مثل عمليات نقل الدم المتبادل.

3. نقل الدم التبادلي - في الظروف القاسية، حيث تكون مستويات البيليروبين مرتفعة بشكل خطير، قد تكون هناك حاجة لعملية نقل الدم التبادلي. تتضمن هذه الطريقة استخراج كميات صغيرة من دم الطفل بشكل مستمر واستبداله بدم المتبرع به، مما يؤدي إلى انخفاض سريع في مستويات البيليروبين.

4. التغذية الكافية: التأكد من تغذية الرضيع بشكل جيد، سواء من خلال الرضاعة أو الحليب الصناعي، يعزز حركات الأمعاء المنتظمة، ما يساعد في التخلص من البيليروبين.

لتجنب الإصابة باليرقان الشديد، يجب مراقبة الأطفال حديثي الولادة بانتظام خلال الأيام القليلة الأولى من حياتهم. يجب تثقيف الآباء حول أعراض اليرقان وأهمية تغذية أطفالهم الرضع في كثير من الأحيان.

- تعتبر زيارات المتابعة المنتظمة لطبيب الأطفال ضرورية لمراقبة مستويات البيليروبين لدى الطفل والصحة العامة.

- يمكن للنساء المرضعات الاستفادة من التشاور مع استشاريي الرضاعة لمعالجة أي مخاوف تتعلق بالتغذية في وقت مبكر. في الحالات التي يتم فيها التعرف على عدم توافق فصيلة الدم، قد تتضمن رعاية ما قبل الولادة خطوات لمراقبة اليرقان والاستعداد له.

- في حين أن اليرقان مشكلة شائعة عند الرضع، فمن المهم أن نفهم متى يصبح حادًا وربما مميتًا.