هل تلاحظ تلون الجسم باللون الأصفر.. تعرف على أسباب اليرقان

كتبت إيناس البنا

اليرقان، يتميز بإصفرار الجلد وبياض العينين، ويحدث ذلك عندما يحتوي مجرى الدم على كمية زائدة من البيليروبين ، وهي صبغة صفراء تتشكل أثناء تدمير خلايا الدم الحمراء، عادة ، تتم معالجة البيليروبين عن طريق الكبد وإفرازه من خلال الصفراء، ومع ذلك ، عندما تتعطل هذه العملية ، يتراكم البيليروبين في الجسم ، مما يؤدي إلى تغير اللون الأصفر.

وفقًا لـ لموقع " healthline" ، في الأسبوع الأول ، يصيب اليرقان حوالي 20 ٪ من الأطفال حديثي الولادة، ويرجع ذلك في الغالب إلى آلية الاقتران الكبدي غير الناضج، يمكن أيضًا أن يحدث اليرقان في مرحلة الطفولة أو الطفولة بسبب التشوهات الخلقية ، وزيادة إنتاج انحلال الدم، وضعف امتصاص البيليروبين ، وضعف الاقتران.

علامات اليرقان



أبرز علامات اليرقان هو اصفرار الجلد والعينين، ومع ذلك ، هناك مؤشرات دقيقة أخرى يجب مراقبتها من أجل:

الاصفرار: يبدأ الاصفرار عادة من الوجه ثم ينتشر إلى الصدر والبطن والأطراف.

البراز الباهت: قد يصبح البراز شاحبًا أو بلون الطين بسبب انخفاض إفراز البيليروبين.

البول الداكن: يمكن أن يصبح البول داكنًا أو بلون الشاي حيث يتم التخلص من البيليروبين الزائد من خلال هذا الطريق.

التعب والضعف: يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات البيليروبين إلى التعب والضعف

الحكة: في بعض الحالات ، يمكن أن يسبب اليرقان حكة بسبب تراكم البيليروبين في الجلد.

أنواع اليرقان

يمكن تصنيف اليرقان إلى أنواع مختلفة بناءً على أسبابه الأساسية:

اليرقان الكبدي

هذا النوع ناتج عن انحلال الدم ، وهي عملية تتفكك فيها خلايا الدم الحمراء ، مما يؤدي إلى زيادة مستويات البيليروبين، لا يؤثر على إنزيمات الكبد وغالبًا ما يرتبط بأنواع معينة من فقر الدم ".

يمكن أن يؤدي التهاب أو عدوى الكبد ، المعروف باسم التهاب الكبد ، إلى الإصابة باليرقان في الخلايا الكبدية ، تزيد مستويات البيليروبين جنبًا إلى جنب مع مستويات إنزيم الكبد، يمكن أن تؤدي العديد من الحالات ، بما في ذلك التهاب الكبد المرتبط بالكحول ، والتهاب الكبد الفيروسي (A ، B ، C ، E) ، والتهاب الكبد المناعي الذاتي ، والتهاب الكبد الناجم عن المخدرات ، والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) ، وتليف الكبد ، وأكثر من ذلك ، إلى هذا النوع من اليرقان.

اليرقان الانسدادي

يحدث هذا الشكل عندما تنسد القنوات الصفراوية ، التي تنقل الصفراء من الكبد إلى الأمعاء ، مما يعيق تدفق الصفراء، يمكن أن تؤدي حالات مثل التهاب الأقنية الصفراوية الأولي (PBC) والتهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي (PSC) وسرطان القنوات الصفراوية وحصى القناة الصفراوية الشائعة (CBD) وسرطان البنكرياس وسرطان المرارة وسرطان ما حول الأمبولة إلى اليرقان الانسدادي.

أهمية التشخيص المبكر والإدارة

التشخيص والعلاج في الوقت المناسب أمران حيويان لعلاج اليرقان بشكل فعال، تحديد السبب الأساسي هو الخطوة الأولى ، يليها فهم شدة المرض ومرحلته، يجب أن يتم تصميم العلاج وفقًا لهذه العوامل ، مع مراعاة السبب المحدد للحالة ومراحلها وشدتها ".

كيفية علاج اليرقان

يعتمد علاج اليرقان على السبب الكامن وراء الحالة وشدتها:

العلاج بالضوء: بالنسبة لحديثي الولادة المصابين باليرقان الفيزيولوجي ، فإن العلاج بالضوء هو نهج شائع، يساعد تعريض جلد الطفل لأطوال موجية محددة من الضوء على تكسير البيليروبين الزائد وتسهيل إزالته.

التدخلات الطبية: في حالات اليرقان الشديد، خاصة عند الأطفال حديثي الولادة ، قد تكون هناك حاجة إلى تدخلات طبية مثل عمليات نقل الدم لتقليل مستويات البيليروبين بسرعة.

إدارة الظروف الأساسية: علاج السبب الجذري لليرقان أمر بالغ الأهمية. قد يتطلب التهاب الكبد والتهابات الكبد وغيرها من المشكلات المتعلقة بالكبد أدوية أو تدخلات محددة.

الجراحة: إذا كان اليرقان انسدادًا ، مثل حصوات المرارة أو الأورام ، فقد تكون الإجراءات الجراحية ضرورية لإزالة الانسداد.

تغييرات نمط الحياة: بالنسبة لليرقان الناجم عن تلف الكبد بسبب استهلاك الكحول أو عوامل أخرى ، يمكن أن تساهم التغييرات في نمط الحياة مثل الإقلاع عن الكحول واتباع نظام غذائي صحي في التعافي.

الوقاية والاحتياطات

في حين أن بعض أسباب الإصابة باليرقان لا مفر منها، إلا أن هناك خطوات يمكن للأفراد اتخاذها لتقليل مخاطر الإصابة بها:

الحفاظ على النظافة: يمكن أن تمنع ممارسة النظافة الجيدة الالتهابات التي قد تؤدي إلى التهاب الكبد ، وهو سبب شائع لليرقان.

التطعيم: إن ضمان التطعيم المناسب ضد فيروسات التهاب الكبد يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة باليرقان المرتبط بالتهاب الكبد.

أسلوب حياة صحي: تجنب الإفراط في استهلاك الكحول وحافظ على نظام غذائي متوازن لدعم صحة الكبد بشكل عام.

الاهتمام الطبي العاجل: أي أعراض مستمرة لليرقان ، مثل اصفرار الجلد أو العينين ، يجب أن تستدعي زيارة أخصائي الرعاية الصحية للتقييم المناسب.