اختبار البيليروبين يكشف عن مستويات فقر الدم وسمية المخدرات

كتب - حسام الشقويرى

يقيس اختبار البيليروبين مستويات البيليروبين في الدم. البيليروبين (bil-ih-ROO-bin) هو صبغة صفراء يتم إنتاجها أثناء الانهيار الطبيعي لخلايا الدم الحمراء. يمر البيليروبين عبر الكبد ويخرج في النهاية من الجسم، وقد تشير المستويات الأعلى من الطبيعي من البيليروبين إلى أنواع مختلفة من مشاكل الكبد أو القناة الصفراوية. في بعض الأحيان ، قد يكون سبب ارتفاع مستويات البيليروبين هو زيادة معدل تدمير خلايا الدم الحمراء (انحلال الدم)، حسبما نشر موقع Mayo Clinic

وعادة ما يتم إجراء اختبار البيليروبين كجزء من مجموعة من الاختبارات للتحقق من صحة الكبد. يمكن إجراء اختبار البيليروبين من أجل:

تحقق من اليرقان - اصفرار الجلد والعينين الناجم عن ارتفاع مستويات البيليروبين. الاستخدام الشائع لهذا الاختبار هو قياس مستويات البيليروبين عند الأطفال حديثي الولادة للتحقق من اليرقان عند الرضع.

حدد ما إذا كان هناك انسداد في القنوات الصفراوية ، سواء في الكبد أو في المرارة.

المساعدة في الكشف عن أمراض الكبد ، وخاصة التهاب الكبد ، أو مراقبة تطورها.

المساعدة في تقييم فقر الدم الناجم عن تدمير خلايا الدم الحمراء.

ساعد في متابعة كيفية عمل العلاج.

مساعدة في تقييم سمية المخدرات المشتبه بها.

تتضمن بعض الاختبارات الشائعة التي يمكن إجراؤها في نفس وقت اختبار البيليروبين

اختبارات وظائف الكبد. اختبارات الدم التي تقيس بعض الإنزيمات أو البروتينات في الدم.

الألبومين والبروتين الكلي. تُظهر مستويات الألبومين - وهو بروتين يصنعه الكبد - والبروتين الكلي مدى جودة صنع الكبد للبروتينات التي يحتاجها جسمك لمحاربة العدوى وأداء وظائف أخرى.

فحص دم شامل، يقيس هذا الاختبار العديد من مكونات وخصائص الدم.

وقت البروثرومبين يقيس هذا الاختبار وقت تخثر البلازما.