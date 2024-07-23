نقيب المرافق: نتطلع للتعاون مع وزير الكهرباء لخدمة ورعاية العاملين

كتبت آية دعبس

أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، خلال لقائه بالدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن النقابة تتطلع للتعاون مع وزير الكهرباء ، خلال الفترة القادمة لخدمة ورعاية العاملين بقطاع الكهرباء، بما يعزز من تحسين بيئة العمل ورفع مستويات الأداء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ويضمن إستقرار العمل بأعلى المستويات .

جاء ذلك خلال مشاركته بحفل استقبال الوزراء، نظمته النقابة العامة للكيماويات والنقابة العامة للصناعات الهندسية، والذي شهد تكريم الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال السابق و وزير الكهرباء الحالي، والمهندس محمد الشيمي ، وزير قطاع الأعمال الحالي.

وفي ضوء حفل التكريم قامت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامه ، ( الكهرباء والمياه والإسكان والصرف الصحى) برئاسة هشام فؤاد ، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات ، بتقديم هدية تذكارية للدكتور محمود عصمت ، تهنئة له بتوليه حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

وأعرب رئيس العامة للمرافق، عن تقديره للدكتور محمود عصمت، وما قضاه بوزارة قطاع الأعمال من فترة مزدهرة أثمرت وحققت مستهدفات الدولة في تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي، وهو ما نال ثقة القيادة السياسية في قدرته على الارتقاء بقطاع الكهرباء وتعظيم الاستفادة بكياناته العملاقة لتحسين مستويات الخدمة وتعزيز قدراته.

كما أكد “فؤاد” على تطلع النقابة العامة للمرافق، للتعاون مع وزير الكهرباء، خلال الفترة القادمة لخدمة ورعاية العاملين بقطاع الكهرباء، بما يعزز من تحسين بيئة العمل ورفع مستويات الأداء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ويضمن استقرار العمل بأعلى المستويات.