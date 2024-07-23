تعرف على خطة وزارة "قطاع الأعمال" للاستغلال الأمثل لأصول القابضة للسياحة

كتب عبد الحليم سالم

تمتلك القابضة للسياحة وشركاتها التابعة أصولا متنوعة وتاريخية من بينها فنادق بمختلف المحافظات، وعشرات الفروع التجارية بعضها عليه شراكات مع القطاع الخاص، وبعضها ما يزال مطروحا للاستثمار، مما يتطلب تحرك سريع من عمرو عطية، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة، لتحقيق معايير الاستثمار الأمثل لتلك الاصول .

وتواجه القابضة وشركاتها التابعة تحديات كبيرة منها تأخر عمليات تطوير فندق شبرد، مع الشريك السعودي، وعدم استثمار فندق كونتيننتال بمنطقة الأوبرا بوسط القاهرة، علاوة علي المشكلات التي تواجه الشركات التجارية فيما يتعلق بايجارات الفروع وضعف العوائد من بعضها.

بجانب ذلك تحتاج القابضة للترويج بشكل احترافي للفرص والمشروعات الاستثمارية، وتحديث عروض الصوت والضوء وبحث فرص التوسع، وإعادة إحياء العلامات التجارية العريقة، علاوة على التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الواعدة للشراكة والاستثمار.

ومؤخرا شدد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي على حسن استغلال أصول الشركات وتنميتها حيث يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة عمل الوزارة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الأصول وتعظيم العوائد.

كما وجه بضرورة إعداد خطط محددة وواضحة لاستغلال الأصول غير المستغلة وإدارتها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى تنوع أصول الشركة القابضة وشركاتها التابعة ومواقعها المتميزة في مجالات السياحة والفنادق والتطوير العقاري فضلا عن الفروع التجارية.

شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة بذل جهود مكثفة لتطوير نظم الإدارة بالشركات التابعة وتعزيز الحوكمة وتحسين الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، والاهتمام بتحسين بيئة العمل، وتنمية العنصر البشري، والعمل وفق برامج زمنية بتوقيتات محددة لإنجاز مختلف المشروعات والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ.