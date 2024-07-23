وزير المالية: نعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص

كتب: أحمد يعقوب

نستهدف تعزيز استقرار وشفافية السياسات الضريبية وتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال



دولة الإمارات.. الشريك الاستثماري الأكبر لمصر خلال السنوات الماضية



شراكة ممتدة بين البلدين الشقيقين على المستوى الرسمي والحكومى والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال



تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات فى السياسات الاقتصادية والمالية



منفتحون مع الجانب الإماراتى فى أى مجالات تفتح آفاقًا واعدة للاستثمار فى مصر



السفيرة الإماراتية بالقاهرة:



نتطلع لمشروعات استثمارية جديدة بمصر بأدوات تمويل مختلفة ومتنوعة



مصر تمتلك مقومات التحول لمركز تجاري وصناعي يغطي احتياجات السوق الإفريقية والأوروبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص؛ بما يسهم فى تحقيق أهداف برنامج الحكومة، وإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي ودفع مسار النمو المستدام من أجل تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أننا نستهدف تعزيز استقرار وشفافية السياسات الضريبية وتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال من أجل ضمان استمرار التدفقات الاستثمارية.

وقال الوزير، فى لقائه مع مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، إننا حريصون على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات فى السياسات الاقتصادية والمالية؛ على نحو يحقق صالح الشعبين، موضحًا أننا منفتحون مع الجانب الإماراتى فى أى مجالات للتعاون تفتح آفاقًا واعدة للاستثمار فى مصر، حيث نتطلع لتنمية الاستثمارات الإماراتية في مجالات متنوعة بمصر، أخذًا فى الاعتبار أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك الاستثماري الأكبر لمصر خلال السنوات الماضية، وأن هناك شراكة ممتدة بين البلدين الشقيقين على المستوى الرسمي والحكومى والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال أيضًا.

وأشادت مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين؛ على نحو يدفعنا إلى إقامة مشروعات استثمارية جديدة بأدوات تمويل مختلفة ومتنوعة، لافتة إلى أن مصر تمتلك مقومات التحول لمركز تجاري وصناعي يغطي احتياجات السوق الإفريقية والأوروبية.