مشتريات محلية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعميات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 29170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 35810 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 12602 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 6701 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 9620 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2787 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 6492 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعبوات الطبية، والتعمير والاستشارات الهندسية.

في سياق متصل أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبالم هيلز للتعمير، وايه كابيتال القابضة، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 385 ألف سهم، والثانية 111 ألف سهم، والثالثة 5 ملايين سهم، والرابعة 650 ألف سهم، والخامسة 25 مليون سهم.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات النعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 20 ألف سهم، 20 ألف سهم، سهمين، على التوالي.

واشترت إدارة شركات الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 51.1 ألف سهم، 130 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، فيما باع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات 200 ألف سهم، وباعت إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير 61.7 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة فتنس برايم للأندية الصحية 50 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، عن تحقيق فائض قبل المخصصات والضريبة بلغ 84.3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 30 يونيو 2024 مقابل 55.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ الفائض بعد الضريبة 55.8 مليون جنيه مقارنة بـ41.5 مليون جنيه، وجاء ذلك نتيجة شحن الشركة كمية 30.1 ألف طن دقيق 87.5% للشركات الشقيقة بمتوسط يعادل 34.4 ألف طن قمح مما أدى إلى زيادة الكميات المطحونة.



