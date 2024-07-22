أخبار البورصة اليوم الإثنين 22-7-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 22-7-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.979 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المصرية لنظم التعليم الحديثة، والمتحدة للإسكان والتعمير، وفتنس برايم للأندية الصحية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وكوبر للاستثمار والتطوير العقاري.

البورصة تربح 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.979 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 125.5 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.07%، والعرب على 7.18%، واستحوذت المؤسسات على 23.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 235.4 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء 2.8 مليون جنيه، 214.9 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 14.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 28992 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 35590 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12526 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 6634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 9527 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2774 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 6453 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1733 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وأوراسكوم المالية القابضة، وايه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 320 ألف سهم، والثانية 261 ألف سهم، والثالثة 466 ألف سهم، والرابعة مليون سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمهندس للتامين، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 80 ألف سهم، 200 سهم، 1.5 مليون سهم، 49 سهمًا، على التوالي.

واشترت إدارة شركتا الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وراية القابضة للاستثمارات المالية عدد 99 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2807 سهم، فيما باع مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية 300 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، تحقيق إيرادات مجمعة بلغت 46.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 25.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 82%، وبلغ صافي أرباح الفترة 27.5 مليار جنيه مقارنة مع 14.1 مليار جنيه بنسبة نمو 95%، وسجل البنك نموًا في محفظة القروض بنسبة 32%، كما شهدت الودائع زيادة بنسبة 31%.

كما أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، تحقيق مبيعات بلغت 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 422.9 مليون جنيه مقارنة مع 212.1 مليون جنيه.

مدينة مصر

أعلنت شركة مدينة مصر، عن توقيع عقد تنمية وتطوير مشروع عمراني سكني متكامل بنظام اقتسام الإيرادات مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمراني بالمرحلة الرابعة بمحور الأمل بمدينة مستقبل سيتي على مساحة مليون متر مربع.



