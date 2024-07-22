أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 22-7-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 22-7-2024.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المصرية لنظم التعليم الحديثة، والمتحدة للإسكان والتعمير، وفتنس برايم للأندية الصحية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وكوبر للاستثمار والتطوير العقاري.

البورصة تربح 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.979 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 125.5 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.07%، والعرب على 7.18%، واستحوذت المؤسسات على 23.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 235.4 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء 2.8 مليون جنيه، 214.9 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 14.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 28992 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 35590 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12526 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 6634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 9527 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2774 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 6453 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1733 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.484 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.25%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.60%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 89.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.88%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.299 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.79%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 8.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.09%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.327 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.22%.

- جي بي كوربوريشن بسعر إغلاق 13.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.13%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 23.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.08%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 2.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.63%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.426 بنسبة تراجع بلغت 3.62%.