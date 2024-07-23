اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يوليو 2024 11:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 10:21 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 28947 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 35539 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 12496 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 6644 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 9535 نقطة.

 







اسعار الاسهم المصرية

egy

اسعار البورصة المصرية

أسعار الأسهم

اخبار البورصة المصرية

البورصة اليوم

البورصة المصرية اليوم

البورصة المصرية

اسعار اسهم البورصة المصرية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة