شاهد أحدث صور لمشروع مونوريل 6 أكتوبر

كتب سيد الخلفاوى

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، أحدث صور لأعمال تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل - 6 أكتوبر، والتى تظهر تقدم نسب التنفيذ بالمشروع.

ويمتد مونوريل غرب النيل من محطة أكتوبر الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة وادى النيل بالجيزة ويبلغ طوله 43.8 كم ويشتمل على 13 محطة وينفذه تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).



ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعى المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطى المونوريل 600 ألف راكب يومياً.



ويتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعى المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.



وقطار المونوريل يسير دون سائق وهو ما يتطلب مجهود كبير من التجهيزات بمساره مثل كاميرات المراقبة وغرفة التحكم والسيطرة القائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن مصر تسلمت كل الوحدات المتحركة المقرر تشغيلها على خط مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية.





جانب من المشروع



مشروع مونوريل 6 أكتوبر



مونوريل أكتوبر