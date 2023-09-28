إنجاز لأول مرة بمصر.. المونوريل يربط الجيزة بـ6 أكتوبر والشيخ زايد

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل 6 أكتوبر، من خلال الهيئة القومية للأنفاق، حيث يتم التنفيذ بواسطة تحالف ثلاثي بين شركات بومبارديه العالمية للنقل وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب.



وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المشروع وأسماء المحطات..

مدة التنفيذ مونوريل 6 أكتوبر 42 شهرا إعتباراً من 1/1/2020.

القيمة الإجمالية للمشروع : 4.5 مليار دولار (4.1 مليار يورو).

يجرى إدخاله فى مصر لأول مرة.

يزيد من الاتصالية بين المدن والمناطق العمرانية.

يسّهل حركة المواطنين، ويقلل استخدام السيارات الخاصة.

صديق للبيئة ويوفر استهلاك الوقود، ويخفض معدلات التلوث البيئي

يربط محافظة الجيزة بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر.

طوله 42 كم يتكون من 12 محطة.

محطاته هى بولاق (جامعة الدول) – الطريق الدائري – المريوطية – المنصورية ــ الطريق الصحراوى ( القاهرة /الاسكندرية ) - هايبر وان – جهينة - هيئة المجتمعات العمرانية – الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع.