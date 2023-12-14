وزير النقل يعلن وصول 24 قطارا لمشروع مونوريل 6 أكتوبر

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول 24 قطار مونوريل، من إجمالى 30 قطار مخطط توريدهم لمشروع مونوريل 6 أكتوبر، بإجمالى 120 عربة، حيث يتكون كل قطار من 4 عربات وسيتم إجراء الاختبارات عليهم بمركز السيطرة والتحكم.

وأكد وزير النقل، أن مشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادى النيل بطول 43.8 كم ويشتمل على 13 محطة، ويجرى الأن تنفيذ الأعمال الإنشائية، وأعمال تركيب الكمرات بالمسار وأعمال التحويلات والأعمال الإنشائية بالمحطات والمسار والتشطيبات وأعمال ‏تصنيع المعدات وما يتم من إجراء الاختبارات عليها تباعًا.

ويتم التحكم بقطارات المونوريل الخاصة بمشروع غرب النيل من مبنى مركز السيطرة والتحكم فى ورشة المونوريل والبالغ مساحتها حوالى 80 فدانا (336000 م2) والتى تشتمل على 13 مبنى.

ويتم تنفيذ المونوريل بالاماكن التى يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككى الاخرى ويتميز بامكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتى لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة فى المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

و يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوى بالجزيرة الوسطى بالشوارع التى يمر بها ولا يشغل أى أجزاء من الشارع الأمر الذى يعنى عدم تاثر حركة المرور بهذه الشوارع.